16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Töreni

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) tarafından düzenlenen 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni 24 Eylül'de yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde düzenlendi.

Yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek amacıyla, "Design for Export" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, 1096 tasarım katıldı.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin projelerinin profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceği yarışmada kazanan tasarımlar, 24 Eylül'de düzenlenecek törenle açıklanacak.

Farklı başlıklarda 38 ödülün verileceği yarışmada, toplam ödül bedeli 977 bin 500 lira olacak. Yarışmanın kazananları, devlet desteğiyle İtalya Domus Akademi ve İtalya-NABA, ABD-CCS College ve Design Founded by Politecnico di Milano gibi yurt dışındaki eğitim kurumlarında eğitim imkanına da sahip olacak.

"Tasarımla küresel pazarda fark yaratılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMKO Başkanı Tahsin Ata, mobilya sektörünün üretim gücünün, bugünkü rekabet ortamında artık tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Yüksek teknoloji ve sürdürülebilir üretim ve tasarım yetkinliğinin, küresel pazarlarda fark yaratmanın ön koşulu olduğuna dikkati çeken Ata, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin üretim altyapısı ne kadar güçlü olursa olsun tasarıma yeterince yatırım yapılmadığı takdirde, sektörümüzün değer zincirinde hak ettiği noktaya ulaşamayacağının farkındayız. Tasarım anlayışını, Türkiye'de üretim yapan mobilyacıların küresel marka algısını pekiştiren, ürünlerimizin katma değerini artırarak ihracatımıza yön veren temel unsur olarak görüyoruz. Bugüne kadar devlet desteğiyle yurt dışı eğitim ve yaşam gideri desteğinden faydalanmış tasarımcı sayımız 300'e ulaştı. Bu yıl hak kazanacak gençlerden de ilerleyen dönemde mobilya sektörümüzün tasarım ufkuna katkı verecek çalışmalar bekliyoruz."

Ata, sektörü geleceğe taşıyacak en güçlü sermayenin, vizyon sahibi gençlerin sektöre kazandırılması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün alım gücü yüksek pazarlarda özgünlüğüyle öne çıkan, kullanıcı deneyimini önceleyen ve sürdürülebilir tasarımlar sunan markalar tercih ediliyor. Biz de bu anlayışla, yerel tasarım gücümüzü küresel ölçekte rekabetçi bir değere dönüştürmek istiyoruz. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması vesilesiyle, yerel tasarımcı eksikliğini aşmak ve mevcut tasarımlardaki adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak adına önemli bir farkındalık inşa ediyoruz. Yaklaşık 300 milyar dolarlık dünya mobilya pazarında, yüzde 2'nin altında kalan pazar payımızı daha yukarılara taşımanın yolu, tasarım gücümüzü stratejik bir değer olarak ele almaktan geçiyor."