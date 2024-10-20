16. Uluslararası Tarsus Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 16'ncı Uluslararası Tarsus Maratonu'nda koşan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bu organizasyon ile Tarsus, dünya çapında tanınma imkanı buluyor. Sporuyla, tarihiyle ve kültürüyle Tarsus medeniyetlerin merkezi olmaya devam ediyor" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Halk Koşusu'nda, binlerce kişi ile birlikte 3 kilometreyi beraber koştu. Maratonla ilgili konuşan Başkan Boltaç, "Bu organizasyon ile Tarsus, dünya çapında tanınma imkanı buluyor. Sporuyla, tarihiyle ve kültürüyle Tarsus medeniyetlerin merkezi olmaya devam ediyor. Özelikle sporu teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu maratonda her yaştan ve seviyeden insanın bu coşkuya ortak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.