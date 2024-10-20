16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu Koşuldu

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu" koşuldu. Maratonda 21 Kilometre kategorisinde; James Kipgogei Kipkoech 1saat 3 dakika 10 saniyelik derecesi ile birinci, Laban Kipkemboi 1 saat 3 dakika 19 saniyelik derecesi ile ikinci, Hüseyin Can ise 1 saat 5 dakika 26 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen "Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu" 21 Kilometre ve 3 kilometrelik Halk Koşusu kategorilerinde koşuldu. 21 Kilometre kategorisinde; James Kipgogei Kipkoech 1saat 3 dakika 10 saniyelik derecesi ile Kenya'dan birinci, yine maratona Kenya'dan katılan Laban Kipkemboi 1 saat 3 dakika 19 saniyelik derecesi ile ikinci, Hüseyin Can ise 1 saat 5 dakika 26 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu. 21 Kilometre Kadınlar Kategorisinde ilk üçe girenler Kenya'lı sporcular oldu. Birinciliği Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 59 saniyelik derecesi ile, ikinciliği Elida Jelimo Korir 1 saat 12 dakika 21 saniye derecesi ile elde ederken, üçüncülüğü ise Gladys Jerono 1 saat 12 dakika 23 saniye ile elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Maraton'da, Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanları, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve binlerce vatandaş yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Halk Koşusu'nda vatandaşlar ile birlikte 3 kilometre boyunca koştu. Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan maraton yine aynı noktada son buldu.

"Bu tip organizasyonlarla Tarsus'u dünyaya tanıtmak ve hatırlatmak istiyoruz"

Halk Koşusu öncesi konuşan Başkan Seçer, Tarsus Yarı Maratonu'na ilginin yoğun olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda da güzel olmuştu ama bu yıl bir daha güzel oldu. 21 Kilometre maratonumuza 54'ü 11 farklı ülkeden olmak üzere 350 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcularımıza toplamda 1 milyon 9 bin TL ödül var. 296 sporcumuz da ülkemizin değişik şehirlerinden geldi. Halk koşumuza da 4 bin kayıt yaptı. Tarsus'un çok tarihi bir geçmişi ve kültürel birikimi var. Tarsus sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı bir kent. Tarsus 10 bin yıllık bir tarihe sahip. Biz de bu tip organizasyonlarla Tarsus'u dünyaya tanıtmak ve hatırlatmak istiyoruz. Tarsus zaten dünyada çokça bilinen bir kentimiz. Çünkü hem semavi dinlerin temsilcilerinin kutsal mekanlarını hem de o döneme ait farklı medeniyetlerin yaşam izlerini burada görmek mümkün. Roma'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin yaşadığı bir tarihin üzerindeyiz.

Bu tip organizasyonlar insanları bir araya getiriyor. Barışı da kardeşliği de önceliyoruz. 'Ülkemizde birlik ve beraberlik, dünyada barış hakim olsun' diyoruz. Bunun da yolu insanları bir araya getirmek, kendinizi tanıtmak ve diyalog kurmaktan geçiyor. Bu tip organizasyonlar Türkiye'nin uluslararası algısına da olumlu katkı yapar. Burası modern, çağdaş, gelişmiş, son derece de tarihi ve kültürel birikimi olan bir kent. Bunların tanıtılması açısından bu tip organizasyonlar önemli.

"1-2-3 Kasım'da Tarsus'ta buluşalım"

1-2-3 Kasım'da 3. Uluslararası Tarsus Festivali'ni yapacağız. Bu festivalimiz gastronomi tanıtımına da çok önemli katkı sunuyor. Burası farklı kültürlerin yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla insanlara; çok çeşitli ve farklı damak zevklerini, yaşam biçimlerini de burada görme imkanı sunuyor. Herkesi de buradan davet edeyim; '1-2-3 Kasım'da Tarsus'ta buluşalım.' Misafirlerimiz; Tarsus'un kebabını, içli köftesini, humusunu, kuşgözü lahmacununu, sarmasını, dolmasını, çok güzel ve leziz yemeklerini de burada tatma imkanı bulurlar, hoşça da vakit geçirirler ve tarihi yerleri gezerler. Çok güzel bir 3 gün olacak. 15 Aralık'ta Uluslararası Mersin Maratonu'nun 6'sını yapacağız. Genel anlamda da bizim 12 aya baktığınız zaman çok değerli organizasyonlar oluyor. Yine Tour Of Mersin Bisiklet Turu'nu önemsiyoruz. Önümüzdeki yıl da Tour Of Mersin'i yapacağız. Birçok organizasyonlara imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz."

Maratonun 21 kilometre birincisi James Kipgogei Kipkoech, yarışmanın kendisi için güzel geçtiğini ve yarıştan keyif aldığını belirterek, "Tarsus'a ilk defa geliyorum ama daha önce de Mersin'de yarıştım. Çok iyi hissediyorum. Burası çok güzel bir yer. Hava çok güzeldi" dedi.

Maratonun 21 kilometre kadınlar birincisi Daisy Jeptoo Kimeli, "Kenya'dan geliyorum. Mersin'i ve Tarsus'u çok beğendim. Güzel bir yarış oldu. Benim Tarsus'ta ilk yarışım ve çok iyi hissediyorum" derken, Maratonu 21 kilometre kadınlar ikincisi Elida Jelimo Korir ise, "Çok iyi hissettiğim bir yarış oldu. Parkur çok zorladı bizi çünkü sıcaklık çok fazlaydı" diye konuştu.