16 yaş altı sosyal medya yasağına karşı Reddit ve Digital Freedom'ın davaları başladı - Son Dakika
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16 yaş altı sosyal medya yasağına karşı Reddit ve Digital Freedom'ın davaları başladı

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Avustralya Yüksek Mahkemesi, 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağına karşı açılan iki davayı görmeye başladı. Digital Freedom Project yasağın siyasi iletişim özgürlüğünü ihlal ettiğini, Reddit ise mahremiyet ve siyasi ifade sorunları doğurduğunu savunuyor.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenlemeye karşı açılan iki davayı görmeye başladı.

Yedi hakimden oluşan Yüksek Mahkemede, geçen yıl yürürlüğe giren ve dünyada bir ilk olan düzenlemeye ilişkin açılan iki davanın duruşması bugün görülüyor.

Davalardan ilkini açan "Digital Freedom Project" isimli grup, düzenlemenin milyonlarca genç Avustralyalıyı Anayasa'da yer alan siyasi iletişim özgürlüğü hakkından haksız biçimde yoksun bıraktığını savunuyor.

ABD merkezli çevrim içi forum sitesi Reddit de açtığı davada, yasağın mahremiyet ve siyasi ifade özgürlüğü bakımından sorunlar doğurduğunu belirtiyor.

Reddit, platformun yasak kapsamındaki diğer sosyal medya platformlarıyla aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini de ileri sürdü.

İki gün sürecek duruşmaların yarın sona ermesi bekleniyor.

Sosyal medya düzenlemesine itirazlar

Digital Freedom Project'in geçen yıl açtığı davaya taraf olan ve daha sonra dava kaybedilirse yargılama giderlerinden sorumlu tutulabileceği endişesi nedeniyle davadan çekilen isimlerden 16 yaşındaki Noah Jones, mahkeme önünde basına yaptığı açıklamada, "düzenlemenin hükümetin sansüre doğru attığı bir adım" olduğunu söyledi.

Jones açıklamasında, "Bunun sansüre giden yolda sadece bir basamak olduğuna inanıyorum ve bunu çocuk güvenliği kılığına soktuklarını düşünüyorum. Ama sonuçta bu, gençlerin gördükleri şeyler üzerinde yavaş yavaş daha fazla kontrol kurmaya çalışmaktan ibaret çünkü onlar gelecekte seçmen olacak." ifadesini kullandı.

Noah Jones'un annesi Renee Jones ise sosyal medyanın gençler açısından yarattığı sorunlardan çok korktuğunu ancak hükümetin düzenlemesinin hedefi "ıskaladığını" öne sürdü.

Renee Jones, yasağın gençleri çevrim içi ortamda güvenli etkileşim kurma ve sosyal medyanın tehlikeleri konusunda bilgisiz bırakacağını belirterek, "Oğlumun dirençli, çevrim içi ortamda sorumlu davranan, tehlikeleri fark edebilen ve bu tür şeyleri ayıklayabilen genç bir Avustralyalı erkek olarak büyümesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşmada hazır bulunan İletişim Bakanı Anika Wells ise gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlemelerin saldırı altında olduğunu savundu.

Wells, "Burada Avustralya demokrasisinin temel ilkesini savunmak için bulunuyoruz. Bu ilke, bir Avustralyalının ve özellikle bir Avustralyalı çocuğun zarardan uzak olma hakkıdır. Bu hakkı sürekli bir ideolojik saldırıya karşı savunmak istiyoruz." diye konuştu.

Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gibi 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Şirketlerin 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA
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