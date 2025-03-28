16 Yaşındaki Ant İşen, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Bronze Medal Kazandı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Birinci Etabı'nda U21 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan 16 yaşındaki Ant İşen'i makamında ağırladı.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Ant İşen, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. Etabı'nda gösterdiği performansla U21 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcu İşen, Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti.

"Nice ulusal ve uluslararası başarılara imza atmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Dursun Dursun Mirza, genç sporcu Ant İşen'i tebrik ederek, "Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi, 16 yaşındaki Ant İşen'in, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. Etabı'nda U21 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olması bizleri gururlandırdı. Genç yaşına rağmen azmi ve yeteneğiyle Bandırmamızın adını başarıyla duyuran evladımızı yürekten tebrik ediyor, nice ulusal ve uluslararası başarılara imza atmasını diliyorum" dedi. Başkan Mirza, Ant İşen'in yalnızca bireysel bir başarıya imza atmadığını, aynı zamanda Bandırma'nın genç sporcu potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdiğini vurguladı. Mirza, gençlerin sporla büyümesinin çok önemli olduğunu ve bu tür başarıların, Bandırma'nın spor kültürünü daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.