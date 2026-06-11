Altyapıdan Milli Takıma Uzanan Yolda Tedavi Molası - Son Dakika
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Altyapıdan Milli Takıma Uzanan Yolda Tedavi Molası

11.06.2026 09:57  Güncelleme: 10:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 16 yaşındaki milli sutopu sporcusu Yetkin Nadir Esendemir, kemik tümörü teşhisiyle tedavi sürecine girdi. Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle motivasyonunu yüksek tutan genç sporcu, en kısa sürede havuza dönmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 16 yaşındaki milli sutopu sporcusu Yetkin Nadir Esendemir, kemik tümörü nedeniyle kariyerine ara verdi. Tedavi sürecini ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle sürdüren genç sporcu, en kısa sürede havuzlara dönmeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sutopu oyuncusu 16 yaşındaki Yetkin Nadir Esendemir, başarılarla dolu spor yaşamına devam ederken ortaya çıkan sağlık sorunu nedeniyle tedavi sürecine başladı. Kemik tümörü teşhisi konulan Esendemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor okullarında altı yaşında başladığı yüzme serüveni kapsamında altyapılardan itibaren yer aldığı sutopu branşında istikrarlı ve disiplinli bir grafik çiziyordu. Ancak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kariyer yolculuğuna ara vermek zorunda kaldı. Türkiye'ye ve gelecek nesillere örnek gösterilen Esendemir, kulübünde A Takım seviyesine yükselirken aynı zamanda Milli Takım'a kadar uzanan bir başarı grafiği sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü kendisine ilke edinen Esendemir, tedavi sürecini yüksek motivasyonla ve ailesinin desteğiyle sürdürüyor, spora geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

"HOCALARIM ŞANS VERDİ, YAVAŞ YAVAŞ GELİŞTİM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün gururu Esendemir, spor yolculuğunu anlatarak altı yaşında yüzmeye başladığını ve Havuz İzmir'de stil yüzme ile başladığı süreçte antrenörlerinin yönlendirmesiyle sutopuna geçtiğini söyledi. Altyapılarda geliştiğini belirten genç sporcu, U14'ten itibaren çeşitli yaş gruplarında mücadele ederek U20 ve A Takım'a kadar yükseldiğini, ardından Milli Takım U16 kamplarına davet edildiğini ifade etti. Sağlık sürecine de değinen Esendemir, "Ayağımda tümör oluşmuş ancak bunun sporla ilgisi yok. Tedavi sonrası yeniden havuza döneceğim. Motivasyonum yüksek. Sutopu zor bir spor ancak derslerle birlikte sürdürülebilir. Bazı aileler çocuklarını sutopundan geri çekiyor, dersleri öne alıp sporu geri plana atıyor. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Spor da derslerle birlikte sürdürülebilir ve eğitime de önemli katkılar sağlar" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİNE VE BİRÇOK ÇOCUĞA İLHAM KAYNAĞI OLMASINI İSTİYORUZ"

Başarılı sporcunun annesi Ceylin Esendemir, oğlunun en büyük destekçileri olduklarını belirterek, geçici bir sağlık sorunu yaşadıklarını ve bu süreci ailece atlatacaklarına inandıklarını söyledi. Ceylin Esendemir, hocaların ve takım arkadaşlarının da kendilerine büyük destek verdiğini ifade etti. Yetkin'in 11 yaşından beri sutopu oynadığını ve küçük yaşına rağmen önemli başarılara imza attığını vurgulayan anne Esendemir, "Disiplinli ve düzenli bir sporcu. En büyük önceliğimiz şu an sağlık. İyileşme sürecinin ardından spora daha güçlü dönmesini bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından çok memnunuz. Havuz şartları ve antrenör desteği çok değerli. Kızımız da sutopu oynuyor. Oğlumun kardeşine ve birçok çocuğa ilham kaynağı olmasını istiyorum" dedi.

"BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA, İNŞALLAH SAĞLIK PROBLEMİNİ ATLATACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sutopu Branş Sorumlusu ve Başantrenör Soykan Üstünkar, Yetkin Nadir Esendemir ile 5 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, sporcunun Havuz İzmir'deki spor okullarında keşfedildiğini ve kısa sürede sutopuna kazandırıldığını söyledi. Hızlı bir gelişim gösteren Yetkin'in aynı sezon içinde yaş grubu takımlarına alındığını ve 13 yaşından itibaren düzenli olarak mücadele ettiğini ifade etti. Son iki yıldır A Takım'a uyum sağladığını ve takımın en genç oyuncusu olduğunu belirten Üstünkar, milli takım kamplarına da davet edildiğini aktardı. Yaş grubu henüz uluslararası turnuva oynamasa da Yetkin'in hem kulübü hem de ülkeyi kamplarda temsil ettiğini söyledi. Sağlık sürecine de değinen Üstünkar, "Şu an bir ara verdik ancak bunu atlatacağına inanıyoruz. Seneye daha güçlü şekilde geri dönecek. Yetkin'den beklentimiz çok yüksek. Disiplinli bir sporcu. Hem milli sporcu hem de gelecekte antrenörlük ve yöneticilik potansiyeli görüyoruz. Zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Altyapıdan Milli Takıma Uzanan Yolda Tedavi Molası - Son Dakika

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