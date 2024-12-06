17 Gözaltına Alınan Sanıklara Beraat

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Anayasa Mahkemesi kararına da dayanarak 1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınan 17 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek için alana girmek isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 17 kişinin yargılanmasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme heyeti duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların hakkında her ne kadar "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açılmış olsa da üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.