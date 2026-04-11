Üye Girişi
Son Dakika Logo

17 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklama
11.04.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. 21 milyon lira hareket tespit edildi.

Ordu merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ordu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde, sosyal medya platformları üzerinden "evde sabun paketleme" ve "oto yedek parça satışı" temalı ilanlar vererek müştekilerle irtibat kuran ve bu suretle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere ait banka hesaplarında son 2 ayda 21 milyon liranın üzerinde şüpheli para hareketi tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Ordu merkezli Samsun, Amasya, Erzurum, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Denizli, Uşak, Manisa, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bulunan suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:03:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.