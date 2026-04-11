17. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da Düzenlenecek - Son Dakika
17. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da Düzenlenecek

11.04.2026 13:59
15-18 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenecek kongrede, 'Tedavi Direncinin Üstesinden Gelmek' ana teması üzerine klinik zorluklar ve tedavi yöntemleri üzerine tartışmalar yapılacak. 700 psikiyatrist ve psikoterapistin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, güncel konular ele alınacak.

17. Uluslararası Psikofarmakoloji ve Çocuk-Ergen Psikofarmakolojisi/ Psikoterapi Kongresi, 15-18 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştirilecek. Türk Psikofarmakoloji Derneği (TAP) tarafından düzenlenen kongre, 'Tedavi Direncinin Üstesinden Gelmek' ana temasıyla planlanıyor. Kongrede, tedaviye dirençli vakalardaki son trendler etkileşimli olarak paylaşılacak, klinisyenlerin karşılaştığı güncel zorluklara pratik çözümler sunulacak ve temel bilimler, biyolojik psikiyatri, sinirbilim ile psikiyatrik nörogörüntüleme alanlarındaki gelişmeler değerlendirilecek.

Kongre Başkanı Dr. Ayşe Sakallı Kani, kongrenin mottosunun 'Tedavi Direncini Aşmak' olduğunu belirterek, seçkin konuşmacıların en güncel bilgileri aktaracağını ifade etti. Ayrıca, tanı yaklaşımları, psikoterapiler ve farmakolojik olmayan tedaviler üzerine kapsamlı tartışmalarla psikiyatrik tedavilerde bütünleştirici yaklaşımlar ele alınacak. Kongre Eş Başkanı Dr. Alperen Bıkmazer, en iyi araştırma sunumlarının ödüllendirileceğini, Uluslararası İlişkiler Başkanı Dr. Allan Young ise kongrenin unutulmaz bir deneyim olacağını vurguladı.

Kongreye 700 psikiyatrist ve psikoterapistin katılması bekleniyor. Dört gün sürecek etkinlikte, 5 konferans, 18 genel oturum, 9 yıldızlar oturumu, 67 panel, 6 kurs, 7 uzmanlarla buluşma oturumu, 3 uydu sempozyum, 10 sözel bildiri oturumu, 148 sözel bildiri ve 97 poster bildiri sunumu gerçekleştirilecek. BURKON tarafından organize edilen kongrede, güncel konular ve yenilikler ele alınacak.

Son Dakika Güncel 17. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da Düzenlenecek - Son Dakika

SON DAKİKA: 17. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da Düzenlenecek - Son Dakika
