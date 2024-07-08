17 yaşındaki kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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17 yaşındaki kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonucunda ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, ailesi ve sevenleri tarafından Kuzuluk Orta Mahalle Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

08.07.2024 17:02
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17 yaşındaki kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü Karaçalılık Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Mehmet Harun Deniz kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 54 S 1730 plakalı Mercedes marka servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Deniz'den acı haber geldi. Genç sürücü hastanede dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Deniz'in cenazesi, Kuzuluk Orta Mahalle Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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