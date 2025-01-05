17 Yaşındaki Sürücü 8 Araca Çarptı, Kaldırıma Çarparak Durduruldu

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AVCILAR'da 17 yaşındaki R.Ç.'nin kullandığı otomobil 8 araca çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çarparak dururken o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki R.Ç.'nin kullandığı 34 JT 7361 plakalı otomobil sokaktaki 8 araca çarptı. Çevredekilerin kendisini durdurmaya çalışmasıyla paniğe kapılan ve kaçmaya çalışan R.Ç., Orhanlı Caddesi'nde kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz sürücü R.Ç.'yi yakalayarak polis merkezine götürürken araç sahibine 37 bin 354 lira para cezası yazıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayı, cep telefonu kamerasıyla kaydeden Barış Algül, "Önce dışarıdan bir ses duydum. Araca çarptığını gördüm. Daha sonra buradaki bir abimiz durması için çocuğa seslendi. Kendisi durmadı ama sonrasında zaten aracın ön aksı kırıldığı için sağ taraftaki arabalara vura vura ilerledi. En sonunda da sokakta durdu" dedi.