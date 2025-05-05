17 Yaşındaki Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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17 Yaşındaki Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası

Elbistan'da 9 yaşındaki Robin Berat Güner'in ölümüne neden olan Y.D. 5 yıl hapis cezası aldı.

05.05.2025 17:45
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobille çarptığı 9 yaşındaki Robin Berat Güner'in ölümüne neden olan 17 yaşındaki Y.D, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı ve tutukluluğunun devamına hükmedildi. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan anne Elif Güner, "Adaletin yerini bulması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Elbistan'daki Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde 18 Ocak'ta annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Robin Berat Güner, Y.D'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Y.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olduğu belirlenen Y.D. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

İkinci duruşmada tahliye edilmişti

Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suça sürüklenen çocuğun savunmasının alınması, yaşının küçüklüğü, tutuklulukta geçen süre, Adli Tıp Kurumu raporu ve dosya kapsamı" dikkate alınarak, Y.D'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazının ardından Y.D. yeniden tutuklanmıştı.

17 yaşındaki çocuğa 5 yıl hapis cezası verildi

Bugün görülen üçüncü duruşmaya, suça sürüklenen çocuk Y.D. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, 9 yaşındaki Robin Berat Güner'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Y.D'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve herhangi bir iyi hal indirimi uygulamadan tutukluluğunun devamına hükmetti.

"Kararı istinaf edeceğiz"

Duruşmanın ardından, ailenin avukatları ve Robin Berat'ın annesi Elif Güner, Elbistan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Avukatlar, "Mahkeme sanık hakkında 'bilinçli taksir' suçundan hüküm kurdu. Suça sürüklenen çocuğa 5 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutukluluğun devamı bizim açımızdan tatmin edici olmakla birlikte, biz suçun 'olası kast' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle kararı istinaf edeceğiz" dedi.

Anne Elif Güner ise "Adaletin yerini bulması için sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Elbistan, Son Dakika

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