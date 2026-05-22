17 Yıl Firar, Sahte Kimlik ile Yakalandı
17 Yıl Firar, Sahte Kimlik ile Yakalandı

22.05.2026 22:00
35 yıl hapis cezası bulunan N.C., Aydın'da sahte kimlikle jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari olarak aranan hükümlü N.C. (51), üzerinde sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 'Çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçları başta olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C.'nin 17 yıldır firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmamak için sahte kimlik kullandığını tespit eden JASAT ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu N.C.'yi Çine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. N.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:00:34.
