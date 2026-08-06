17 Yıl Sonra Organ Nakliyle Hayata Döndü

Erzurum'da 17 yıl önce soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve yıllardır organ nakli bekleyen 38 yaşındaki Özlem Aydemir, kadavra donörden yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Erzurum'da yaşayan Aydemir'e, 17 yıl önce soğuk algınlığı ve eklem ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

Hastalığı ilerleyen Aydemir'e annesi, babası ve aile yakınları karaciğerlerinden parça vermek için tetkik yaptırdı ancak bunlar, nakle uygun görülmedi.

Daha sonra organ nakli için Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvuran Aydemir'e, bir süre önce uygun kadavra donör bulunduğu bildirildi.

Bu haberle umutlanan Aydemir'e, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan organ, Merkez Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla nakledildi.

Aydemir, 17 yıl boyunca çektiği hastalıktan, kadavradan yapılan organ nakliyle kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özlem Aydemir, AA muhabirine, karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun yıllar tedavi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 17 yıldır karaciğer nakli beklediğini belirten Aydemir, "Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gittiğimde, dalağımın çok büyük olduğunu ve karaciğerde sıkıntı olduğunu öğrendim. Sonra tedaviye başladık ama süreç gitgide kötüleşti, karaciğer yetmezliği ilerledi. Aileden verici istediler ancak kimseninki uymadı. Annem, babam, kuzenim ve aile dostlarımız hep bağışçı olmak istedi ama tıbbi olarak uygun görülmedi." dedi.

Aydemir, bu zorlu sürece rağmen umudunu hiç kaybetmediğini belirterek 17 yıl boyunca sabırla kadavra beklediğini aktardı.

Bir ömür minnet duyacağı bağışla yeniden yaşama tutundu

Kadavra bağışıyla sağlığına kavuştuğunu anlatan Aydemir, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Allah razı olsun doktorlar çok yardımcı oldu. Yeme içme konusunda sıkıntılar çektim ama daha zoru her gün çok fazla halsizlik ve yorgunluk vardı. Bir kez kadavra çıktı, yedek sıradaydım olmadı. Bir sabah kahvaltı yaparken 'uygun kadavra var' denildi, annemle koşa koşa hemen merkeze geldik. Kadavrayı bağışlayan aileye bir ömür minnettar kalacağım, onlar benim için çok değerli."

Aydemir, merkezin müdürü Doç. Dr. Altundaş ve ekibine teşekkür ederek hastane ve merkezdeki hizmetlerinden çok memnun kaldığını dile getirdi.

Hastalığın bir imtihan olduğunu aktaran Aydemir, "Umudumu hiç kaybetmedim, hep bekledik. Organ bağışı çok önemli, bugün belki sizler hasta değilsiniz ama bir gün bu hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz ve organa ihtiyaç duyabilirsiniz." diye konuştu.

"Son dönemde Aydemir'in karaciğerinde tümör gelişti"

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Muhammed İkbal Kocaman da Aydemir'in yaklaşık 17 yıldır takip edildiğini anlatarak "Son dönemde Aydemir'in karaciğerinde tümör gelişti. Çok sayıda canlı organ nakli hazırlığı yaptık ama hiçbiri maalesef uygun olmadı. Şükürler olsun 28 Temmuz akşamı Giresun'dan kadavra çıktı, Necip hocamız başkanlığında organı alıp hastamıza naklettik. Hastamız bir gün yoğun bakımda kaldı, şimdi genel sağlık durumu iyi. Biraz daha toparlanınca taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.