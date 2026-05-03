Edremit'te 403 pehlivanın katıldığı güreşlerde başpehlivan Erkan Taş oldu

03.05.2026 10:53  Güncelleme: 11:31
(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 403 pehlivanın kol bağladığı er meydanında, başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

Kuva-yimilliye Kahramanı Edremit Kaymakamı Şehit Hamdibey anısına düzenlenen güreşler, Tuzcumurat Mahallesi'ndeki güreş alanında yapıldı. Organizasyona Ali Gürbüz, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Enes Doğan, Ertuğrul Dağdeviren, Erkan Taş ve Yunus Emre Yaman gibi önemli başpehlivanların da aralarında bulunduğu 403 sporcu katıldı. Geleneksel güreş ağalığını ise Edremitli iş insanı Ali Baydar üstlendi.

Gün boyu süren müsabakalarda küçük boylardan başpehlivanlığa kadar tüm kategorilerde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Özellikle minik ve teşvik boylarındaki güreşler renkli görüntülere sahne olurken, başpehlivanlık mücadeleleri ise büyük heyecan yarattı.

Final müsabakasında Erkan Taş ile Serhat Balcı karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, 18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Erkan Taş ve dereceye giren güreşçilere ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından takdim edildi. Diğer boylarda dereceye giren güreşçilere ödülleri CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Güreş Ağası Ali Baydar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından verildi.

Ertaş, organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ata sporumuzun heyecanını, birlik ve kardeşlik ruhunu Edremit'te hep birlikte yaşamanın gururunu yaşadık. Er meydanında yiğitliğin, centilmenliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Başpehlivanımız Erkan Taş başta olmak üzere tüm pehlivanlarımızı yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolümüze, muhtarlarımıza, oda başkanlarımıza, federasyon temsilcilerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tribünleri doldurarak bu büyük geleneğe sahip çıkan hemşehrilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Kökleri yüzyıllara dayanan bu gelenek; saygının, cesaretin ve dayanışmanın simgesidir. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Edremit, ata sporuna sahip çıkan bir kent olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 11:31:30.
