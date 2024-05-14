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18 kilometrelik yürüyüşte yağmur çamur dinlemediler

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu yağmur çamur demeden rotalarını tamamladı.

Erzurum Yürüyüş Grubu Oltu Doğa Severler Ekibi ve Trabzon'dan gelen ekiple Narman Otlu Tepe Köyü- Adalı Göl rotasında gidiş dönüş 18 km yürüyüş yaptılar. Grup sisli bir havada başladıkları yürüyüşü yağmur ve daha sonra dolu altında tamamladılar. Otlu Tepe Köyü merasında muhteşem manzara ile baharın güzelliklerini yaşayan yürüyüş grubu doğanın güzelliklerini hep birlikte paylaştı. 35 kişinin katıldığı Otlu Tepe yürüyüşü zaman zamanda renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş grubu önümüzdeki hafta da Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldılar.