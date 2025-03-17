Başkan Ataç, Şehitleri Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Tepebaşı İklim İzcileri ile Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliğini ziyaret etti.

Tepebaşı İklim İzcileri ile şehitliği ziyaret eden Ataç ve izciler, şehitlikte dua etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Başkan Ataç ve minik izciler daha sonra şehitlik anıtı önünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit düşen tüm askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"Bizlere düşen en önemli görev, tarihimizi ve değerlerimizi sonsuza dek yaşatmaktır"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan, "18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük destanlarındandır. Bizlere düşen en önemli görev, çocuklarımıza milli bilinci aşılamak, tarihimizi ve değerlerimizi sonsuza dek yaşatmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Minik izciler, Hava Şehitliği ziyaretinin ardından Kanlıpınar Şehitliğini de ziyaret ederek askerler anısına dua etti, karanfil bıraktı.