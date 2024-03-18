Akyaka ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Akyaka Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi salonundaki programda ise şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Öğrencilerin 18 Mart adlı tiyatro gösterisi, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla resen soruşturma başlattı.
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da çekiçli saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk, İzmir'de defnedildi. Öntürk'ün eniştesi, olayın bir kül tablasının düşmesiyle başladığını ve 6 kişi tarafından çekiçle vurularak öldürüldüğünü belirtti. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mustafa Yaman, Bilecik'te kurulan pazarda esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini ve Bilecik için planladığı yenilikleri anlattı. Yaman, Pazar Pazarı'nın modern bir pazaryerine dönüştürülerek bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin daha konforlu hale geleceğini vurguladı. Yaman, vatandaşların desteğiyle yeni dönemde Bilecik için söz verilen projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kocaeli'de düzenlenen bir programda demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşümünde temel oluşturacak yol haritaları tanıtıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, finansal kuruluşların yeşil dönüşümü desteklemesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise sektörlerin teknoloji yol haritalarını 14 ayda hazırladıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Buravov, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin 10. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Rusya ve ABD seçimleri ile Rusya-Batı ilişkileri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da konuştu.
İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, patlama anında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor ve yetkililer tarafından başsağlığı dilekleri ile acil şifalar dileyen açıklamalar yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği konferans salonunda yapılan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programa Vali Osman Varol ve diğer yetkililer katıldı.