Gaziantep'in Araban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür İşçimen ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, şehit aileleri, gaziler, kamu ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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