18 Yıl Ceza Alan Kadın Yakalandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 182 bin 500 TL adli para cezası bulunan Ü.Ö. isimli kadını, düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.