18 Yıl Sonra Çözülen Çifte Cinayet: Banttaki Parmak İzi Katili Ele Verdi
18 Yıl Sonra Çözülen Çifte Cinayet: Banttaki Parmak İzi Katili Ele Verdi

28.04.2026 16:41
Şişli Maslak Oto Sanayi'de 2006 yılında iş yeri sahibi Yunis Doğan ve sekreter Hacer Eginay'ın öldürülmesiyle ilgili 18 yıl sonra parmak izi sayesinde şüpheli yakalandı.

17 Aralık 2006'da Şişli Maslak Oto Sanayi'de bir iş yerinde yangın çıktı. Söndürme sonrası ofis katında patron Yunis Doğan'ın cesedi domuz bağıyla bağlanmış ve yarısı yanmış halde bulundu. Alt katta ise sekreter Hacer Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Olayda parmak izine rastlanmamıştı. Günümüz teknolojisiyle Yunis Doğan'ın ayağındaki bant yeniden incelendi ve üzerinde Rüstem Şahinduran'a ait parmak izi tespit edildi. HTS kayıtları da olay günü Şahinduran'ın olay yerinde olduğunu gösterdi. Gözaltına alınan Şahinduran cinayeti itiraf etti ve diğer iki şüpheli Mohsen Fıyoj ile Cavit Garip de tutuklandı.

İddianamede şüphelilerin Hacer Eginay'ı 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yunis Doğan'ı ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

