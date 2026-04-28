18 Yıl Sonra Çözülen Çifte Cinayet: Banttaki Parmak İzi Katili Ele Verdi

17 Aralık 2006'da Şişli Maslak Oto Sanayi'de bir iş yerinde yangın çıktı. Söndürme sonrası ofis katında patron Yunis Doğan'ın cesedi domuz bağıyla bağlanmış ve yarısı yanmış halde bulundu. Alt katta ise sekreter Hacer Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Olayda parmak izine rastlanmamıştı. Günümüz teknolojisiyle Yunis Doğan'ın ayağındaki bant yeniden incelendi ve üzerinde Rüstem Şahinduran'a ait parmak izi tespit edildi. HTS kayıtları da olay günü Şahinduran'ın olay yerinde olduğunu gösterdi. Gözaltına alınan Şahinduran cinayeti itiraf etti ve diğer iki şüpheli Mohsen Fıyoj ile Cavit Garip de tutuklandı.

İddianamede şüphelilerin Hacer Eginay'ı 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yunis Doğan'ı ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.