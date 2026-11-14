181'inci Jet Filo Komutanlığı Estonya'da F-16'larla NATO hava sahasına katkı sunuyor - Son Dakika
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181'inci Jet Filo Komutanlığı Estonya'da F-16'larla NATO hava sahasına katkı sunuyor

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MSB, Estonya'da konuşlu F-16 uçakları ve personelinin NATO hava savunma görevine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, 181'inci Jet Filo Komutanlığının NATO hava sahasının emniyetine güçlü katkı sunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu F-16 uçaklarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığı, NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu F-16 uçaklarımız ve personelimizle NATO hava sahasının emniyetine güçlü bir katkı sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, F-16 uçakları ve personelin çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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