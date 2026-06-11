19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 gözaltı! - Son Dakika
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19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 gözaltı!

19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 gözaltı!
11.06.2026 13:09
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Nevşehir merkezli operasyonda 41 şüpheli yakalandı, dolandırıcılardan 120 milyon lira gelir elde edildi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medya platformunda faizsiz kredi ilanı üzerinden iletişime geçtiği şüphelilerce 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırıldığı yönündeki şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternetten ürün satışı ve yatırım vaadiyle ülke genelinde çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık 120 milyon lira gelir elde ettikleri belirlenen zanlıların, dolandırıcılıktan elde edilen paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdanlar arasında transfer yaptığı, ev ve araç alarak lüks yaşantı sürdükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Nevşehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 gözaltı! - Son Dakika

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