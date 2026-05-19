19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
19.05.2026 17:39
Maltepe'de 19 Mayıs etkinlikleri halk oyunları ve konserle kutlandı, katılımcılar coşkuyla yer aldı.

Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL, –19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde kutlama programı düzenlendi. Halk oyunları ve performans gösterilerinin sunulduğu programa katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinlikleri coşkuyla izledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde kutlama programı düzenlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen program saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda kortej yürüyüşünün ardından şiir dinletileri sunuldu. Program Gençliğe Hitabe'nin okunmasıyla devam etti. Programda ayrıca İSMEK tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sunuldu. Dans grupları ve performans ekiplerinin gösterileri de izleyicilerle buluştu. Kutlamalar, sanatçı M. Lisa'nın konseriyle devam ederken, etkinlik alanında düzenlenen aktiviteler gün boyu devam etti.

'ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK'

Güler Özcan, "Çok güzel muhteşem. Çok beğendim harika. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen bütün herkesi minnettarız" ifadelerini kullandı. Ayşe Kalyoncu, "Biz zaten onlarla büyüdüğümüz için hissediyoruz. Biz gençken İnönü Stadyumu'na giderdik. Orada bütün okullar gelirdi; İstanbul Kız Lisesi, Nişantaşı Kız Lisesi, diğer liseler.Orada büyük büyük gösteriler yapardı. Tabii hala o ruhtayız, geliyoruz. Memnunuz tabii; ama şimdiki gençlik coşkulu değil. Zamanın ruhu öyle ama mutluyuz" şeklinde konuştu. Defne Soylu, "Beğendim. Şarkı çaldılar, coşkuyla herkes bayrakları salladı. Gayet eğlenceliydi. Şimdi de M.Lisa çıkacak, konser verecek. Şimdi de onu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

