19 Mayıs Coşkusu Merkezefendi'de Yaşanacak

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenleyeceği etkinliklerle coşkuyla kutlayacak.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na uzanan haftada özel etkinlikler düzenleyecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Gençlik Haftası etkinlikleri, tüm gençlere ve ilçe sakinlerine bayram coşkusunu yaşatacak.

13-19 Mayıs günleri arasında saat 12.00'den saat 18.00'e kadar "Genç Heykel Çalıştayı" gerçekleştirilecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında sevilen müzik grubu "Necati ve Saykolar", 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de sahne alacak.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından sözü verilen, gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği Melis Fis de 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında konser verecek.

Doğan, "Tüm gençlerimizi ve hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.