19 Mayıs ilçesinde öğrencilere karneleri verildi

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Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Civelek ve Topaloğlu, öğrencilere karnelerini ve hediyeler verdi.

Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarına işaret eden Civelek, "Şimdi yaz tatili zamanı. Geleceğimiz olan öğrencilerimize bol bol dinlenmelerini, ailelerine yardım etmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Topaloğlu da öğrencilere iyi tatiller diledi.

Programa 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da katıldı.