380 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı

SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 380 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atakum ilçesindeki 19 Mayıs PMYO yerleşkesinde gerçekleştirilen 23'üncü Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir törende yaptığı konuşmada, tüm mezunları ve ailelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Törende ayrıca dönemlerinde sıralamaya giren Arda Kapı, Can Topçu ve Ulaş Tiker'e plaket takdim edildi. Törene; Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, aileler ve polisler de katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü Tolga Bostancı, "Değerli aileler, bugün evlatlarınızla gurur duyma gününüz. Onları vatana ve millete hizmet aşkıyla yetiştirip bugünlere ulaştırdınız. Polislik mesleği kutsallığını; insan hayatını, can ve mal güvenliğini, devlet varlığını ve bütünlüğünü korumaktan alır. Bu görev, devletin en önemli, devredilemez ve ertelenemez görevlerindendir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu meslek, kutsallığını uğrunda can vermekten çekinmeyen şehit ve gazilerden almaktadır. Değerli yeni mezun meslektaşlarım, milli mücadelenin başladığı bu şehirden aynı ruh ve azimle çeşitli bölgelere giderek görevlerinize başlayacaksınız. Sizlerin varlığı ve yapacağınız görev, devlet ve millet için çok önemlidir. Doğrudan yana olun, yemininizin her cümlesini aklınızda tutun ve bunlardan asla vazgeçmeyin. Dosta güven, düşmana korku olun. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Törende konuşmaların ardından Atakum İlçe Hafızı tarafından dua edildi. Ardından mezun olan polisler, yeminlerini etti. Ardından da tören yürüyüşü gerçekleştirdiler. Tören yürüyüşünün ardından 23'ten geriye sayarak keplerini atan mezunlar, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdiler. Duygu ve gurur dolu anların birlikte yaşandığı tören, fotoğraf çekimleri ve oyun havası eşliğinde sona erdi.