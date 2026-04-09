19 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Tavan Arasında Yakalandı
19 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Tavan Arasında Yakalandı

09.04.2026 14:00
Manavgat'ta 19 yıl hapis cezasıyla aranan Sinan Yıldırım, jandarmanın yaptığı baskında yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 19 yıl hapis cezasıyla aranan Sinan Yıldırım, jandarmanın baskın yaptığı evde tavan arasında saklanırken yakalandı. Merdivenle indirilerek gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 8 ayrı suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan Yıldırım'ın Side Mahallesi 1531 Sokak'taki ikamette saklandığını belirledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve arama izniyle ikamete baskın düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, Yıldırım'ı bulamadı. Jandarma ekipleri evin bir odasından tavana kapak açıldığını fark etti. Tavan arasına çıkan ekipler, Sinan Yıldırım'ın burada saklandığı belirlendi. Merdivenle indirilen Yıldırım, Side Jandarma Karakolu'nda yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
