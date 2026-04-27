1939'da Hollandalı girişimciye Erzurum-Toros hattında petrol arama izni

27.04.2026 09:39
Cumhuriyet arşivlerinden çıkan 31 Temmuz 1939 tarihli kararname, Hollandalı Y. Roothaan'a Erzurum-Hasankale-Tercan ve Adana Toros eteklerinde petrol arama yetkisi verildiğini ortaya koyuyor.

Cumhuriyet arşivlerinden çıkan 1939 tarihli belge, Türkiye'nin erken dönem enerji politikalarına ışık tutuyor. Araştırmacı Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı 31 Temmuz 1939 tarihli resmî kararnamede, Hollanda tebaasından Y. Roothaan adlı girişimciye Erzurum-Hasankale (Pasinler)- Tercan hattı ile Adana'nın Toros eteklerini kapsayan bölgede petrol arama izni verildiği görülüyor. Karar, dönemin İcra Vekilleri Heyeti tarafından alınmış olup Genelkurmay Başkanlığı'nın muvafakati ve Dahiliye Vekâleti'nin teklifiyle yürütülmüştür. Kararnamede dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzası yer alıyor.

Taner Özdemir, belgenin Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Erzurum'un yer altı kaynakları bakımından ciddi şekilde değerlendirildiğini gösterdiğini belirtti. Özellikle Palandöken ve çevresinin petrol arama sahası olarak belirlenmesi, bölgenin jeolojik yapısına yönelik o dönemde önemli tespitler yapıldığını ortaya koyuyor. Özdemir, Erzurum'un yalnızca bir geçiş noktası değil, doğrudan bir enerji sahası olarak düşünülmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

