Menderes'i Şampiyonluk Coşkusu Sardı - Son Dakika
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Menderes'i Şampiyonluk Coşkusu Sardı

03.07.2026 10:03  Güncelleme: 11:25
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1957 Menderes Spor Kulübü, 2. Amatör Lig 8. Grup'ta lider bitirerek şampiyon oldu. Son maçta Menderes Karadeniz Spor'u 10-2 yenen takım, düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.

(İZMİR) - 1957 Menderes Spor Kulübü, 2. Amatör Lig'de grubunu lider bitirerek şampiyon oldu. Menderes'teki son maç sonrası kutlama yapıldı.

2. Amatör Lig 8. Grup'ta sezonu lider bitirerek şampiyonluğunu ilan eden 1957 Menderes Spor Kulübü'nde sezonun son maçı sonrası şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Menderes Karadeniz Spor Kulübü'nü Menderes 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta 10-2'lik skorla geçen 1957 Menderes Spor Kulübü'nü son düdükle birlikte şampiyonluk coşkusu sardı.

BAŞKAN ÇİÇEK'E TEŞEKKÜR

Maç sonu Menderes 19 Mayıs Stadı'nda coşku hakimdi. Tribünleri dolduran taraftarlar, oyuncular, teknik ekip ve yönetim sevinç yumağı oluşturdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'de maç sonu soluğu soyunma odasında aldı. Oyuncularla coşkuyu paylaştı. Teknik ekip ve oyuncuları tebrik eden Başkan Çiçek, prim sözü de verdi. Oyuncular ve teknik ekip Menderes Belediye Başkanı ve taraftarlara sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bu ivmeyi yeni sezona taşıyarak başarıyı sürdürecekleri sözünü verdi.

KUPA BİRLİKTE KALDIRILDI

Karşılaşmadan sonra saha kenarında kurulan sahnede şampiyonluk kutlaması doyasıya yaşandı. Teker teker sahneye çağrılan oyuncular ve teknik ekip kendilerine özel çalınan şarkılar ile dans ve alkışlar eşliğinde sahneye geldi. Tribünü dolduran taraftarlar tüm camiayı alkışladı. En son sahneye Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve Kulüp Başkanı Aydın Şengül çıktı. Başkan Çiçek, tüm oyuncular ve teknik ekibe teker teker madalyalarını takdim etti. Hep birlikte şampiyonluk kupası kaldırıldı.

"HAKETTİK, BAŞARDIK"

Şampiyonluk kutlamasında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Biz köklü bir kulübüz. Geçmişten gelen bir spor kültürümüz var. Başaracağımıza inanıyorduk. Sezon öncesi oyuncularımız 'başkanım siz bize inanın, biz şampiyon olacağız' dediler. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Tüm camiamız canla başla çalıştı. Bu şampiyonluğu hakettik. Tüm oyuncularımızı, teknik ekibi, yönetimi kutluyorum." dedi.

"MENDERES'İN ADINI YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"

Menderes'in evlatlarının spora aşık olduğunu ifade eden Başkan Çiçek, "Yaklaşık 10 branşta spora ve sporcuya destek veriyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporla gelişmelerini sağlamak için adımlar atıyoruz. Her alanda başarıyı kovalıyoruz. Alt yaş kategorilerimiz ve basketbol şubemiz de başarılı işler yaptı. Tüm branşlarda yönümüz daima ileriye doğru olmaya devam edecek. Sağlıklı bir Menderes, başarılı nesiller için spora yatırım yapmaya devam edeceğiz. Menderes'in adını yükseklere taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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