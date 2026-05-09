2. Anne Bebek Festivali Gaziantep\'te Başladı

Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında düzenlenen "2. Anne Bebek Festivali" başladı.

Festival Park'ta düzenlenen etkinlikte, ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve birlikte vakit geçirerek kalıcı anı biriktirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte, anne ve bebekler için ücretsiz etkinlikler, atölyeler, söyleşiler, oyunlar ve konserler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında, "Bebek Emekleme Yarışı", "En Hızlı Terlik Fırlatma Yarışması", "Ninni Söyleme Yarışması" ile "Sandalye Kapmaca" yarışmaları da düzenlenecek.

Festival, 2 gün sürecek.