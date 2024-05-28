2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu

Geniş Video İzle

Aşkale'nin 2 bin 300 metre rakımlı Turaç Köyü, bahar mevsimiyle birlikte yemyeşil arazilerde açan rengarenk çiçeklerle görsel bir şölen oluşturdu. Mayıs çiçekleri, tabiata rengarenk ve varlıklı bir görünüm katıyor.

28.05.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Aşkale'nin 2 bin 300 metre rakımlı Turaç Köyünde bahar mevsimiyle birlikte renkli görüntüler oluştu.

Aşkale'nin Turaç (Kızılşorah) Köyü kış aylarında en çok kar yağışı alan yerleşim yerlerinin başında geliyor. Öyle ki köy içinde ortalama 1 veya 2 metre yükseklikte olan kar yüksek kesimlerinde ise 4-5 metreye kadar ulaşıyor.

Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde ise köyde yemyeşil arazilerde açan rengarenk çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Buna bağlı olarak Köy arazisi içinde bulunan çayırlarda mayıs çiçekleri yeni açarak ortaya seyrine doyum olmayan bir hal aldı. Mayıs ayıyla birlikte, mayıs çiçekleri ağırlıkta, pek çok bahar ve yaz çiçekleri tabiata rengarenk ve varlıklı bir görünüm katıyor.

Kaynak: İHA

Aşkale, Şölen, Doğa, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: 2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement