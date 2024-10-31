2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyup Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü kutladılar - Son Dakika
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2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyup Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü kutladılar

2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyup Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü kutladılar Kastamonu'da, 101 üniversite öğrencisi 12 saat boyunca yürüyerek Ilgaz Dağı'nın 2 bin 587 rakımdaki zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyup Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 101'inci yılını kutladı.

31.10.2024 22:51
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2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyup Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü kutladılar

KASTAMONU - Kastamonu'da, 101 üniversite öğrencisi 12 saat boyunca yürüyerek Ilgaz Dağı'nın 2 bin 587 rakımdaki zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyup Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 101'inci yılını kutladı.

Kastamonu Valiliği koordinesinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ilgaz Dağı'nın Büyük Hacet Zirvesi'ne Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen tırmanışa üniversitesinin çeşitli fakültelerinde eğitim gören 101 öğrenci katıldı. Tırmanışa katılan öğrenciler, ilk olarak otobüslerle Ilgaz Dağı'nın eteklerine kadar getirildi. Buradan tırmanışa geçen öğrenciler, yaklaşık 20 kilometre boyunca zirveye tırmandı. 12 saatlik bir yürüyüşün ardından 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın Büyük Hacet Tepesi'nin zirvesine ulaşan öğrenciler, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"20 kilometre boyunca 2 bin 587 rakımda bulunan Büyük Hacet Zirvesine tırmandık"

Yürüyüşü koordine eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kastamonu'nun en yüksek dağı Ilgaz'ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 587 rakımdaki Büyük Hacet Zirvesine Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tırmandık. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, bu vatan topraklarında hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi anmak için zirve tırmanışı yaptık. Büyük Hacet Zirvesinden bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

20 kilometre boyunca yürüdüklerini belirten Haberal, "Büyük Hacet Zirvesine 12 saatlik bir yolculuk sonunda toplamda 20 kilometrelik bir güzergahtan çıkarak ulaştık. Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektik. 2 bin 587 metre yükseklikteki Cumhuriyet Bayramı kutlamamızı yaptık, bundan dolayı da gururluyuz. Etkinliğimize katılan öğrencilerimize de çeşitli ikramlarda bulunarak, salep içirdik" diye konuştu.

Büyük Hacet Tepesi zirvesine yaptıkları tırmanışla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını söyleyen Haberal, "Faaliyetimiz sabah 07.00 başlayıp akşam 20.00'ye kadar sürmüştür. Cumhuriyetimizin 101. yılı olması sebebiyle 101 öğrenci ile tırmanışımızı gerçekleştirdik. Günün anlamı ve önemi hakkında öğrencilerimize bilgiler verdik. Ilgaz Dağları ve coğrafi konumunda hakkında öğrencilerimize bilimsel bilgiler anlattık. Zirveye ulaştığımızda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuduk. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için bu topraklar için şehit olan bütün şehitlerimizi burada rahmet ve minnetle andık. Onlar için burada zirve etkinliğini gerçekleştirdik. Cumhuriyeti onlar kurdu, bizler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Haberal, kendilerine zirve tırmanışında destekle bulunan Kastamonu Üniversitesi ile Turizm Fakültesi başta olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ile özel dil kursuna destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

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