2 bin yıllık geçmişi ile tarihe tanıklık eden köprü

2 bin yıllık geçmişi ile tarihe tanıklık ediyor

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde bulunan ve Roma dönemine ait 2 bin yıllık köprü, tarihe tanıklık ederken 2 bin yıllık köprünün halen araç trafiğine de açık olması dikkat çekiyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde aktif olarak kullanılan tarihi köprü dikkat çekiyor. Yapımının antik dönemlere kadar uzandığı öne sürülen Sulusaray köprüsü günümüzde de aktif olarak kullanılıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerinde bulunan Roma dönemine ait köprü, yöre halkı tarafından büyük talep görüyor. Kitabesi kaybolduğu için kesin inşa tarihi bilinmeyen ve ilçedeki diğer kalıntılar gibi Roma döneminden kalma olduğu düşünülen köprü, her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif yokuşlu şekildeki mimarisiyle dikkat çekiyor. Altı kemerden oluşan köprünün ortada yer alan iki kemer gözü diğerlerinden daha geniş ve yüksek yapısıyla dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemdeki ismi bilinmese de günümüzde Sulusaray Köprüsü olarak isimlendirilen yapı, ilçe halkı tarafından kullanılıyor.

Büyüklerinden duyduğu kadarıyla köprünün Roma dönemine ait olduğunu söyleyen Burhanettin Erden; "Duyduğumuza göre Roma dönemine ait olduğu bildiriliyor. Birisi deprem olmak üzere 2 defa tadilat görmüş. Güzel bir tarihi köprü, ilçedeki görevliler sahip çıksa daha güzel olur" dedi.