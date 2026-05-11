"2. Engelsiz Ankara Festivali", Gençlik Parkı'nda Kapılarını Açtı

(ANKARA) - ABB ve AKK iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Engelsiz Ankara Festivali, Gençlik Parkı'nda kapılarını açtı. Konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden bilgilendirme stantlarına kadar birçok etkinliğin Başkentlilerle buluşacağı festival, 16 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle düzenlenen 2. Engelsiz Ankara Festivali, Gençlik Parkı'nda başladı. "Başkent'te Engel Yok, Şenlik Var" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür ve etkin olması hedefleniyor.

Festivalde, konserler, dans gösterileri, eğlenceli atölyeler ve bilgilendirme stantları Başkentlilerle buluşuyor. Festival alanında her yaştan ziyaretçi hem eğlenceli zaman geçiriyor hem de farkındalık kazanıyor.

"ENGELLERİ ZİHİNLERDEN KALDIRIYORLAR"

Festivalin açılış programına ABB Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Halıcı, AKK Engelliler Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Murat Aslanhan, Gökyüzü Vakfı Başkan Yardımcısı Didem Coral İncili ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Işık, engelli bireylerin üretkenliğine dikkati çekerek, "Ben buradaki insanları beyinlerdeki ve zihinlerdeki engelleri kaldıran insanlar olarak görüyorum. Biraz önce gittiğim bir stantta yapılan el emeklerini gördüğümde bu el emeklerinin yüzde 10'unu dahi bizim yapamayacağımızı, yeteneklerini sergilediklerini gördüm" dedi.

ENGELLERİ AŞAN BELEDİYECİLİK

Halıcı ise ABB'ninn engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Başladığımız bu serüven, bir yılın sonunda Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de daire başkanlığı olarak ilklerin altına imza atmamızı da beraberinde getirdi. Bu ilklerin altına imza atmanın arkasında tabii ki bir Mansur Yavaş belediyeciliği örneği, bir irade vardır. Bir engelliye, yaşlıya, bu millete olan sevda vardır, özlem vardır, hasret vardır" diye konuştu.

"BİZ OLMADAN BU ŞEHİR EKSİK KALIR"

Çınar da engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada umutlarımızı büyütüyoruz, bugün burada 'Biz de varız' demiyoruz, 'Biz olmadan bu şehir eksik kalır' diyoruz. Engelli bireyler sadece yardım bekleyen insanlar değildir; bu ülkenin çalışanıdır, üretenidir, sanatçısıdır, öğretmenidir, memurudur, öğrencisidir, annesidir, babasıdır. Kısacası hayatın tam merkezindedir. İşte bugün burada, bu sahnede, bu festival alanı, bu birliktelik tam da bunun göstergesidir. Biz Ankara'nın kalbinden Türkiye'ye sesleniyoruz; artık erişilebilirlik bir lütuf değil, temel insan hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Festival, 16 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

Festivale katılan engelli bireyler de sosyalleşebilmenin yaşattığı mutluluğu, şu sözlerle dile getirdi:

-Erdal Atay: "Bizlere böyle güzel anlamlı günlerde değer veren, hizmet veren Mansur Başkan'ımıza ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Hava çok güzel eğleniyoruz şimdilik mutluyuz."

-Murat Ulusoy: "Engellilerin yaşamının düzelmesi, hayat şartlarının düzelmesi hepsi çok güzel şeyler. Etkinlik çok güzel."