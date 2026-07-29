2’nci Mudanya Caz Festivali başlıyor - Son Dakika
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2’nci Mudanya Caz Festivali başlıyor

2’nci Mudanya Caz Festivali başlıyor
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(BURSA) - Mudanya Caz Festivali, 21, 22 ve 23 Ağustos 2026 tarihlerinde Dereköy Kilisesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

(BURSA) - Mudanya Caz Festivali, 21, 22 ve 23 Ağustos 2026 tarihlerinde Dereköy Kilisesi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivalde, üç gün boyunca cazın önemli isimleri sahne alacak. Etkinlik kapsamında, Mudanya Köy Akademileri'nde eğitim gören çocuklar yararına bağış kampanyası da düzenlenecek.

Mudanya Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel dokusunu müziğin evrensel diliyle buluşturan Mudanya Caz Festivali'ni bu yıl ikinci kez düzenliyor. Dereköy Kilisesi'nde, 21-22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak festival, üç gün boyunca cazın farklı seslerini Mudanya'da bir araya getirecek. Ücretsiz konserlerin davetiyeleri, Mudanya Belediyesi'nin internet sitesindeki festival sayfasından çevrimiçi alınabilecek.

TARİHİ MEKANLARDA CAZ

Tirilye Tarihi Zeytinyağı Fabrikası'nda geçen yıl ilki düzenlenen festival, gördüğü yoğun ilginin ardından bu yıl ikinci kez düzenlenerek gelenekselleşme yolunda önemli bir adım atıyor. Caz buluşması, bu yıl Mudanya'nın bir başka tarihi mekanı olan Dereköy Kilisesi'nde devam edecek.

Festivalin açılışını, 21 Ağustos Cuma günü caz sahnesinin genç isimlerinden Su İdil yapacak. 22 Ağustos Cumartesi günü Dilek Sert Erdoğan Quartet'in sahne alacağı festival, 23 Ağustos Pazar günü Cenk Erdoğan Trio konseriyle sona erecek.

Üç gün boyunca ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak festivalde, müzik, dayanışmayla da buluşacak. Mudanya Köy Akademileri'nde eğitim gören çocuklara destek olmak amacıyla festival süresince bağış toplanacak.

"KÖY AKADEMİLERİ İÇİN GÖNÜLLÜ BAĞIŞ TOPLAYACAĞIZ"

Festival hakkında bilgi veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Caz Festivali'ni kalıcı ve geleneksel bir kültür-sanat buluşmasına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Dalgıç, "Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Mudanya Caz Festivali'ni bu yıl ikinci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Mudanya'nın tarihi mekanlarını sanatla buluştururken, kentimizin kültür yaşamına kalıcı değerler kazandırmak. Dereköy Kilisesi'nin eşsiz atmosferinde üç gün boyunca çok değerli sanatçıları ağırlayacağız. Bu festivali yalnızca müzikle sınırlı görmüyoruz. Aynı zamanda dayanışmanın da sesi olmasını istiyoruz. Festival boyunca Mudanya Köy Akademileri'nde eğitim gören çocuklarımız için gönüllü bağışlar toplayacağız. Tüm sanatseverleri hem cazın büyüsünü birlikte yaşamaya hem de çocuklarımızın eğitimine destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2’nci Mudanya Caz Festivali başlıyor - Son Dakika

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