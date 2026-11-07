2 Pakistanlı astronot adayından biri Şıncou-24'te yükleme uzmanı olacak

Çin'de eğitim gören 2 Pakistanlı astronot adayından birinin, Tiengong Uzay İstasyonu'na düzenlenecek insanlı uzay görevine katılacağı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı astronot, Şıncou-24 görevinde yükleme uzmanı olarak yer alacak.

Çinli taykonotlarla uzay istasyonuna uçacak olan Pakistanlı astronot, buradaki görev değişiminin ardından, halihazırda istasyonda görev yapan taykonot grubuyla Dünya'ya dönecek.

Pakistanlı astronot, Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı ve Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı olacak.

Çin ile Pakistan arasında anlaşma imzalanmıştı

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı astronot adayları Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını belirtmişti.

Açıklamada, eğitimin ardından astronotlardan birinin, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na düzenlenecek insanlı sefere yükleme uzmanı olarak katılacağı ve ülkenin insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot olacağı bildirilmişti.

Pakistanlı astronotlardan hangisinin göreve seçildiğine dair bilgi verilmedi.