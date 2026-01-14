Merkezefendi'de "2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Merkezefendi'de "2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" İçin Başvurular Başladı

14.01.2026 13:53  Güncelleme: 14:58
Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği festival, 23-30 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yerli ile yabancı tiyatro ekiplerine açık olacak. Katılımcılar, tiyatro gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve söyleşilerle de etkinliğe katkıda bulunacak.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından ASSITEJ Türkiye Merkezi'nin sanatsal desteğiyle düzenlenecek "2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" için başvurular başladı. Festival, 23–30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuk ve gençlere tiyatroyu çok yönlü bir biçimde deneyimleme imkanı sunmayı amaçlayan 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ne, yerli ve yabancı profesyonel ve amatör tiyatro ekipleri başvuru yapabilecek.

Başvurular, Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ve ASSITEJ Türkiye Merkezi tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda festivale katılmaya hak kazanan ekiplerle ayrıca iletişime geçilecek.

Festival kapsamında kent genelindeki farklı sahnelerde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve söyleşiler de yer alacak. Festival programı ile çocuklar ve gençler, yalnızca izleyici olarak değil, yaratıcı süreçlerin aktif bir parçası olarak tiyatro ile buluşma fırsatı yakalayacak.

Uluslararası nitelik taşıyan festivalin; gençlerin sanatsal ifade alanlarını genişletmesi, kültürel etkileşimi güçlendirmesi ve tiyatro aracılığıyla kalıcı bir paylaşım ortamı oluşturacak. Festivale katılmaya hak kazanan gruplar, festival süresince en az iki, en fazla dört gösterim gerçekleştirecek.

Festivale başvurmak isteyen tiyatro ekiplerinin, 15 Şubat 2026 Pazar gününe kadar başvuru formunu eksiksiz doldurarak, oyunlarına ait tam kayıt video linki ve tanıtım (teaser) linki ile birlikte başvurularını iletmeleri gerekecek.

Başvurular, 'https://forms.gle/ASPMWZUE48W4yK868' adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Etkinlikler, Festival, Gençlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Merkezefendi'de '2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali' İçin Başvurular Başladı

SON DAKİKA: Merkezefendi'de "2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
