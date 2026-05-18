2 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Altında Kaldı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal Öncel, (2) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı otomobille yeğeni Kumsal Öncel'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilin altında kalan Kumsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kumsal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.