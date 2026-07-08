MARDİN'de boğazına şeker kaçan Efe Sarıbatur (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Düğürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Efe Sarıbatur, evde bulduğu şekeri yerken boğazına kaçtı. Ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › 2 Yaşındaki Efe Sarıbatur Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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