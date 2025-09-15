2 Yaşındaki Eymen Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'in Güzelyurt Mahallesinde balkondan düşen 2 yaşındaki Eymen K., hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Eymen K., apartmanın 2'nci katından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eymen K., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.