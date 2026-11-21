HAİKOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde düzenlenen 2026 Tropikal Yağmur Ormanları Ekosistemi Ortakları Konferansı'nın açılış töreninde 20'den fazla ülkeden yetkililer, uzmanlar ve temsilciler bir araya geldi.

"Küresel Hazineler, Ortak Gelecek" temasıyla perşembe günü başlayan etkinlik, ekolojik konularda diyalog, karşılıklı öğrenme ve işbirliği için uluslararası bir platform oluşturmayı amaçlıyor. 18-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen konferans kapsamında iki ana forum, dört paralel forum ve çeşitli yan etkinlikler yer alıyor.

Konferansta su kaynaklarının korunması ve ekolojik güvenlik, biyolojik çeşitliliğin korunması, ormanlardan elde edilen gıda kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması, ekolojik ürünlerin değerinin ortaya çıkarılmasına yönelik mekanizmalar, kültürel mirasın korunması ve yağmur ormanlarında karbon yönetimi gibi konular ele alınıyor.

Konferansa ev sahipliği yapan Hainan eyaletindeki tropikal yağmur ormanları, Çin'in kıtasal ada tipi tropikal yağmur ormanları arasında en yoğun, en iyi korunmuş ve en geniş kesintisiz alana sahip ormanlar olarak öne çıkıyor. Bu ormanlar, dünyadaki tropikal yağmur ormanları sisteminin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Konferansta konuşan uluslararası temsilciler, yağmur ormanlarının korunmasının küresel önemine dikkat çekerek bunun gıda güvenliği, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve insan refahıyla yakından bağlantılı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Çin Temsilcisi Carlos Aldeco, tropikal yağmur ormanlarının yeryüzündeki en değerli doğal varlıklar arasında yer aldığını belirterek, "Doğayı korumadan kalıcı gıda güvenliğini sağlayamayız" dedi.

Aldeco, tropikal yağmur ormanlarının korunmasının yalnızca biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda gıda kaynaklarının güvence altına alınmasına, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesine ve ormanlara ve doğal kaynaklara bağımlı milyonlarca insanın geçim koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Uluslararası eski Genel Direktörü Marco Lambertini, konferansın açılış törenine gönderdiği video mesajında, birçok bölgede ormanların korunmasının ekonomik kalkınma ve insan refahıyla bağlantılı olduğuna yönelik farkındalığın giderek arttığını söyledi. Lambertini, Çin'in ormanların korunması, ekolojik restorasyon ve küresel ekolojik yönetişim alanlarında önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Konferansın açılış töreninde "Yağmur Ormanlarında Yankılanan Büyük Şarkı: Çin'in Tropikal Yağmur Ormanlarını Korumasında 'Hainan Modeli'" başlıklı bir düşünce kuruluşu raporu da yayımlandı. Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü bünyesindeki bir araştırma grubu tarafından hazırlanan raporda, Hainan'ın tropikal yağmur ormanları ekosistemini koruma konusundaki deneyimleri ele alınıyor.

Konferans, Xinhua Haber Ajansı'nın Hainan Şubesi ve Haber ve Enformasyon Merkezi ile Çin Komünist Partisi Hainan Eyalet Komitesi Tanıtım Departmanı'nın ortak ev sahipliğinde düzenleniyor. Konferansın organizasyonunda ayrıca Hainan Eyaleti Ormancılık Departmanı, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı İdaresi ve Hainan Ulusal Park Enstitüsü görev alıyor.