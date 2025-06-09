Antalya-Kemer karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mustafa Karakoç, memleketi Isparta'da defnedildi.
Karakoç'un cenazesi, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak Isparta'ya getirildi. Gülistan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Gülistan Cami'sine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde merkez Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze töreninde Karakoç'un ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Son Dakika › Güncel › 20 Yaşındaki Mustafa Karakoç Isparta'da Defnedildi - Son Dakika
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