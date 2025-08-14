20 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda "cinsel istismar" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
