20 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Yakalandı

DENİZLİ'de 2006 yılında sahibi olduğu markette bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in (56) cinayet şüphelileri, 20 yıl sonra dosyanın yeniden incelenmesiyle yakalandı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken, başka bir suçtan cezaevinde bulunan 1 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

Olay, 2006 yılında Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Caddede market sahibi olan Mehmet Ali Türkmen, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cinayeti işleyen kişi ya da kişiler bulunamadı. Rafa kaldırılan Mehmet Ali Türkmen'in cinayet dosyası 20 yıl sonra tekrar incelendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosya üzerinde titizlikle çalışma yürüttü. Olay yerinden elde edilen 20 yıl öncesine ait tüm deliller Cinayet Bürosu ekipleri tarafından teknolojik imkanlar kullanarak yeniden mercek altına alındı.

TACİZ SUÇLAMASIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DDİA EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda biri cezaevinde olmak üzere aralarında anne ve kızının da bulunduğu 5 kişinin cinayetle bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kemal Tercaner (35), A. Şahlan (36), anne P. Şen (59), kızı E. Şen (36) ve cezaevinde başka bir suçtan tutuklu bulunan Ercan Tercaner (43) tekrar sorguya alındı. Yapılan sorgulamada P. Şen ile kızı E. Şen cinayeti itiraf ederken, market sahibi Türkmen'in iddiaya göre 20 yıl önce 16 yaşında olan E. Şen'i taciz ettiği gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden Kemal Tercaner ve cezaevinde bulunan Ercan Tercaner, soruşturma kapsamında cinayet suçundan tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.