2005'teki Cinayet Zanlısı Yakalandı

06.05.2026 22:24
Beydağ'da 2005'te tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren firari, 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla yakalandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 2005 yılında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aktepe Mahallesi'nde kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u (45) yakaladı.

Özkoç'un yapılan sorgusunda "orman kanununa muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit,hakaret" ve "hırsızlık" suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.

Özkoç'un Beydağ ilçesine bağlı Çomaklar Mahallesi'nde 2005 yılında Şükrü Dikil ile arasında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

