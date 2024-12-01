İstanbul'da 2008'de Okmeydanı'nda işlenen cinayetin hükümlüsü gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Okmeydanı'nda Selahattin Cirit'in (27) öldürmesine ilişkin davada mahkum olan Bayram Y'yi, Esenyurt'ta yakaladı.
"Tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan Bayram Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Okmeydanı'nda 2008 yılında bir grubun saldırısına uğrayan kurye Selahattin Cirit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › 2008 Cinayetinin Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
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