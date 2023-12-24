2023-Adalet Bakanlığı Sınavları Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 4 oturumda düzenlenen 2023- Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, oturumları dün ve bugün yapılan 2023-Adalet Bakanlığı Sınavlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 3 Ocak 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan Adalet Bakanlığı Sınavları bu sene 6 ilde 8 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları 23 Ocak 2024'te adaylarla paylaşılacak.