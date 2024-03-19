2023 Mart Ayında Okyanus Yüzeyi Sıcaklığı Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2023 Mart Ayında Okyanus Yüzeyi Sıcaklığı Rekor Kırdı

Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, mart ayında 2023 rekorunu kırarak 21,2 dereceyle 'şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa' ulaştı. Küresel ısınma, okyanus yüzeyindeki sıcaklıklarda da artışa yol açtı. NOAA verilerine göre, 2023'te en yüksek okyanus sıcaklığı ağustosta ölçülürken, bu yıl mart ayında 21,2 derece ile yeni bir rekor kırıldı. Deniz bilimci Gregory C. Johnson, sera gazı yoğunlaşmasının artmasıyla birlikte bu rekor sıcaklıkların devam etmesini beklediklerini ifade etti.

19.03.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, mart ayında 2023 rekorunu kırarak 21,2 dereceyle "şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa" ulaştı.

Maine Üniversitesine bağlı Climate Reanalyzer ile ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) verilerine göre, küresel ısınma okyanus yüzeyindeki sıcaklıklarda da artışa yol açtı.

Verilere göre, 2023'te en yüksek okyanus sıcaklığı 21,1 derece ile ağustosta ölçülürken, bu yıl 21,2 derece ile okyanus yüzeyi sıcaklığı rekoru mart ayında kırıldı.

NOAA çalışanı deniz bilimci Gregory C. Johnson, CNN'e verdiği demeçte, 2023'te ölçülen ortalama küresel okyanus sıcaklığının, 2022'den 0,25 derece fazla olduğunu ve bu artışın 20 yıllık ısınmanın bir yılda yaşanmasına denk geldiğini ifade etti.

Johnson, atmosferdeki sera gazı yoğunlaşması arttıkça, bu rekor sıcaklıkların kaydedilmeye devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dünya, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Mart Ayında Okyanus Yüzeyi Sıcaklığı Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti
    13:45 Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti

    Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini, Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla kabul etti. Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi. Vali Ünsal, heyete başarılar dileyerek Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

  • Dilovası'nda Tabancalı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
    13:45 Dilovası'nda Tabancalı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • İklim Değişikliği Trakya'da Ayçiçeğini Etkileyecek
    13:44 İklim Değişikliği Trakya'da Ayçiçeğini Etkileyecek

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğinin ilkbahar ve yaz yağışlarını azaltacağını, bunun da en çok Trakya'da ayçiçeğini etkileyeceğini söyledi. Konukcu, topraktaki organik madde artışının su tutma kapasitesini artırabileceğini ve toprakların organik maddesinin arttırılması gerektiğini belirtti. İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimlerinde yaşanacak değişimlerin tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Konukcu, çiftçilerin farklı ürünlere yönelebileceğini ve az yağışa dayanıklı tohumların seçilmesi gerektiğini söyledi.

  • Enerji Bakanı Bayraktar, maden işçilerinin aileleriyle iftarda buluştu
    13:44 Enerji Bakanı Bayraktar, maden işçilerinin aileleriyle iftarda buluştu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinin aileleriyle iftarda bir araya geldi. Bayraktar, çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı ve kararlılıkla arama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
    13:44 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar olarak belirlendi.

  • Adana'da Eşini Darbettiği İddia Edilen Sanık Hakkında Dava Açıldı
    13:44 Adana'da Eşini Darbettiği İddia Edilen Sanık Hakkında Dava Açıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.

  • 'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün tazminat davasına ret
    13:43 'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün tazminat davasına ret

    'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.

  • Kağıthane Belediyesi Üniversite Sınav Harçlarını Karşılıyor
    13:43 Kağıthane Belediyesi Üniversite Sınav Harçlarını Karşılıyor

    Kağıthane Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav harçlarını karşıladı. Üç yıldır yürürlükte olan uygulamadan bugüne kadar 17 bin 698 öğrenci faydalandı.

  • Doğu kesimlerde kuvvetli kar yağışı, Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
    13:42 Doğu kesimlerde kuvvetli kar yağışı, Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, kuvvetli rüzgar ve tipiye, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine neden olabilir. Ayrıca Hatay'da bugün güney kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak, yarın tüm kıyı kesimlerini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Bu süreçte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

  • HKP, AKP iktidarının İsrail ile ticari ilişkilerini eleştirdi
    13:42 HKP, AKP iktidarının İsrail ile ticari ilişkilerini eleştirdi

    Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, AKP'nin Filistin'deki katliamı kınar gibi görünürken İsrail ile ticari ilişkilerini artırdığını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çolak, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını ve insani yardımlara engel olmasını vurguladı. HKP olarak Filistin halkının katledilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

  • Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: 'Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce müdahale ettim'
    13:42 Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: 'Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce müdahale ettim'

    Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaparak, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon gösterdiğini belirtti. Korkmaz, olayın renklerle veya kulüplerle alakası olmadığını ve tüm kulüplere karşı büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.


12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
13:02 Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 13:47:00. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Mart Ayında Okyanus Yüzeyi Sıcaklığı Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement