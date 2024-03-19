2023 Mart Ayında Okyanus Yüzeyi Sıcaklığı Rekor Kırdı

Doğu kesimlerde kuvvetli kar yağışı, Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, kuvvetli rüzgar ve tipiye, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine neden olabilir. Ayrıca Hatay'da bugün güney kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak, yarın tüm kıyı kesimlerini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Bu süreçte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.