Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, mart ayında 2023 rekorunu kırarak 21,2 dereceyle "şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa" ulaştı.
Maine Üniversitesine bağlı Climate Reanalyzer ile ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) verilerine göre, küresel ısınma okyanus yüzeyindeki sıcaklıklarda da artışa yol açtı.
Verilere göre, 2023'te en yüksek okyanus sıcaklığı 21,1 derece ile ağustosta ölçülürken, bu yıl 21,2 derece ile okyanus yüzeyi sıcaklığı rekoru mart ayında kırıldı.
NOAA çalışanı deniz bilimci Gregory C. Johnson, CNN'e verdiği demeçte, 2023'te ölçülen ortalama küresel okyanus sıcaklığının, 2022'den 0,25 derece fazla olduğunu ve bu artışın 20 yıllık ısınmanın bir yılda yaşanmasına denk geldiğini ifade etti.
Johnson, atmosferdeki sera gazı yoğunlaşması arttıkça, bu rekor sıcaklıkların kaydedilmeye devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › 2023 Mart Ayında Okyanus Yüzeyi Sıcaklığı Rekor Kırdı - Son Dakika
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini, Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla kabul etti. Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi. Vali Ünsal, heyete başarılar dileyerek Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğinin ilkbahar ve yaz yağışlarını azaltacağını, bunun da en çok Trakya'da ayçiçeğini etkileyeceğini söyledi. Konukcu, topraktaki organik madde artışının su tutma kapasitesini artırabileceğini ve toprakların organik maddesinin arttırılması gerektiğini belirtti. İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimlerinde yaşanacak değişimlerin tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Konukcu, çiftçilerin farklı ürünlere yönelebileceğini ve az yağışa dayanıklı tohumların seçilmesi gerektiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinin aileleriyle iftarda bir araya geldi. Bayraktar, çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı ve kararlılıkla arama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar olarak belirlendi.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Kağıthane Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav harçlarını karşıladı. Üç yıldır yürürlükte olan uygulamadan bugüne kadar 17 bin 698 öğrenci faydalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, kuvvetli rüzgar ve tipiye, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine neden olabilir. Ayrıca Hatay'da bugün güney kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak, yarın tüm kıyı kesimlerini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Bu süreçte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, AKP'nin Filistin'deki katliamı kınar gibi görünürken İsrail ile ticari ilişkilerini artırdığını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çolak, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını ve insani yardımlara engel olmasını vurguladı. HKP olarak Filistin halkının katledilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaparak, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon gösterdiğini belirtti. Korkmaz, olayın renklerle veya kulüplerle alakası olmadığını ve tüm kulüplere karşı büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?