2023'te ISBN Tahsis Edilen Kitap Başlığı Sayısı 99 Bin 25'e Yükseldi - Son Dakika
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2023'te ISBN Tahsis Edilen Kitap Başlığı Sayısı 99 Bin 25'e Yükseldi

2023\'te ISBN Tahsis Edilen Kitap Başlığı Sayısı 99 Bin 25\'e Yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında tahsis edilen Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) sayısı 99 bin 25'e çıktı. Geçen yıl 83 bin 653 olan tahsis edilen kitap başlığı sayısı, bu yıl 99 bin 25 olarak kaydedildi. Ayrıca, e-kitap başlıklarında da artış yaşandı ve 2022'de 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap başlığı sayısı, geçen yıl 27 bin 427'ye yükseldi.

11.02.2024 10:59
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2023'te "Uluslararası Standart Kitap Numarası" (ISBN) tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 2022'de 83 bin 653 olurken, bu sayı 2023'te 99 bin 25 olarak verilere yansıdı.

Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da artış yaşandı. 2022'de 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap başlığı da geçen yıl 27 bin 427'ye ulaştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2023'te ISBN Tahsis Edilen Kitap Başlığı Sayısı 99 Bin 25'e Yükseldi - Son Dakika
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