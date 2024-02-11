2023\'te ISBN Tahsis Edilen Kitap Başlığı Sayısı 99 Bin 25\'e Yükseldi

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2023'te "Uluslararası Standart Kitap Numarası" (ISBN) tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 2022'de 83 bin 653 olurken, bu sayı 2023'te 99 bin 25 olarak verilere yansıdı.

Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da artış yaşandı. 2022'de 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap başlığı da geçen yıl 27 bin 427'ye ulaştı.